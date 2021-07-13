Новое шоу Андрея Малахова на "России-1" перенесли на неопределенный срок

Шоу не будет транслироваться на телевидении некоторое время из-за ситуации на Украине.

Телеканал "Россия-1" сообщил о переносе сроков выхода нового ток-шоу Андрея Малахова. Шоу не будет транслироваться на телевидении некоторое время из-за ситуации на Украине.

Премьера должна была состояться 28 февраля. Однако сейчас на "России-1" будет выходить расширенный выпуск программы "60 минут". После программы "Время" в 21:20 будет транслироваться шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Затем зрители смогут посмотреть многосерийный фильм "Годунов" с Сергеем Безруковым в главной роли.

Отметим, новое шоу будет выходит в эфир вместо другой программы Малахова "Прямой эфир". Прямо посреди съемочной площадки развернут колл-центр. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь.

Ранее мы писали, что "Россия-1" убрала из программы премьеру украинского сериала "Линия света".

Фото: Instagram / malakhov007