Советник Гагин: ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Эксперт оценил обстановку по данному направлению СВО в ДНР.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала "Россия-1" высказался о том, что Вооруженные силы России закрепились на востоке и юго-востоке города Угледара в ходе проведения специальной военной операции. Эксперт пояснил, что в текущий момент организована разведка боем с участием отдельных штурмовых групп. Он пояснил, что данный населенный пункт представляет из себя сложную цель, так как большая часть города располагается в промышленной зоне. Там же находятся две шахты. Такое местоположение ухудшает продвижение войск РФ, так как у противника "есть, где прятаться". Ян Гагин уверен в том, что в районе не следует ожидать быстрой атаки и захвата Угледара.

На окраинах Угледара сейчас идут достаточно серьезные, жестокие бои... действительно закрепились на юго-востоке и востоке города. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Советник главы ДНР Гагин: "Все болевые точки Leopard и Abrams нам известны".

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