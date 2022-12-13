Советник главы ДНР Гагин: "Все болевые точки Leopard и Abrams нам известны"

Эксперт рассказал о готовности армии противостоять танкам иностранного производства на Донбассе.

Советник временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики дениса Пушилин Ян Гагин сообщил российским журналистам о том, что с солдатами ВС РФ и силами ДНР на линии соприкосновения ведется работа по обучению ликвидации танков иностранного образца, которыми будут оснащены ВСУ. Специалист пояснил, что тяжелые танки американского и немецкого изготовления способны проходить не на любой территории. также противникам будет сложно проводить технические осмотры и обслуживание этих машин в условиях боевых действий. Эксперт заметил, что только диванные аналитики говорят о том, что речь идет о западном сверхоружии, однако так не говорят те люди, которые видели эти танки в бою.

Есть брошюры, выпущены пособия по обучению личного состава, где и с какой стороны лучше поражать иностранные изделия. Все эти болевые точки известны. Мы знаем характеристики машин, где они могут пройти, а где - нет, где они могут работать, а где - нет. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Советник Пушилина заявил, что российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города.

Фото и видео: Telegram / Rudenko