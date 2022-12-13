Советник Пушилина заявил, что российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города

По его словам, артиллерия работает по украинским войскам, которые пытаются контратаковать.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Кимаковского, артиллерия работает по украинским войскам, которые пытаются контратаковать. Он подчеркнул, что основной задачей российских войск является не "атака Угледара в лоб", а "взятие города в клещи". Советник напомнил, что такую тактику применяли в Соледаре и Артемовске.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы противотанковых комплексов "Штурм-С".

Видео: Соловьев Live