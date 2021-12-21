Андрей Малахов стал ведущим нового шоу с колл-центром на "России-1"

Его фамилия стала настоящим телевизионным брендом, который формировался на протяжении многих лет.

Андрей Малахов запускает новое ток-шоу на "России-1". Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

Новая передача называется "Малахов". Фамилия телеведущего стала настоящим телевизионным брендом, который формировался на протяжении многих лет. Знаменитости доверяют ему самые сокровенные тайны, а телезрители со всего мира просят помочь разобраться в той или иной проблеме.

Отличие новой программы от других – колл-центр, который развернут прямо на съемочной площадке. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь.

Премьера состоится 28 февраля в 17:30.

Ранее стало известно, кто выступал в образе Пса в шоу "Маска" на НТВ.

Фото: Instagram / malakhov007