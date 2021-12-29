Стало известно, кто выступал в образе Пса в шоу "Маска" на НТВ

Жюри считали, что это Богдан Титомир, кто-то из братьев Запашных или братьев Сафроновых, но ошиблись.

В эфир телеканала НТВ вышел второй выпуск самого секретного шоу на российском ТВ "Маска". В этот раз проект покинул участник в образе Пса. Оказалось, что под маской этого персонажа скрывался фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Спортсмен выступил с песней "Мой друг (лучше всех играет блюз) группы "Машина времени". Жюри считали, что в образе Пса выступает Богдан Титомир, кто-то из братьев Запашных или братьев Сафроновых, но ошиблись.

Роман Костомаров совсем не расстроился, когда его попросили снять маску. Он, напротив, поблагодарил жюри.

Спасибо, что вытащили меня из этой бани. Непросто там находиться. Отметил спортсмен

Третий сезон шоу "Маска" вышел в эфир 13 февраля. Участие в проекте принимают 14 звезд. Свои номера и умение петь показывают не только опытные певцы, но и блогеры, спортсмены, ведущие и актеры. Место ведущего вновь занял Вячеслав Макаров.

Фото: кадр из шоу "Маска" НТВ

Видео: Instagram / romankostomarovkrs