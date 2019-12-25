Дочь Заворотнюк прокомментировала сообщения о съемках матери на телевидении

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла информацию о съемке матери в шоу. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Малахов готовит шоу с участием Анастасии Заворотнюк. Дочь актрисы посоветовала "не верить газетенкам".
Согласно данным того же СМИ в шоу должен был участвовать актер Сергей Жигунов. Он сам рассказал журналистам, что уже готовит судебный иск по поводу клеветы в СМИ.
Ранее Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.
Фото: Instagram/ anna_zavorotnyuk
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