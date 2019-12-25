Авербух откровенно рассказал о романах на шоу "Ледниковый период"

Он недоволен, что его называют свахой, а проект сравнивают с "Давай поженимся".

Продюсер и хореограф шоу "Ледниковый период" Илья Авербух откровенно рассказал о романах среди участников проекта. В интервью Василию Конову на YouTube-канале "KonOFF" он признался, что не любит, когда его называют свахой, а проект сравнивают с "Давай поженимся". Авербух заявил, что в отличие от Розы Сябитовой, у него на ТВ совершенно другие планы.

По словам Авербуха, журналисты и зрители очень часто намекают на то, что участники ледового шоу крутят романы. При этом всех гребут под одну гребенку. В кучу оказались брошены Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, которые вообще познакомились на другом проекте – "Танцы на льду".

Авербух отметил, что не может припомнить ни одной пары, кроме тех же Чернышева и Заворотнюк, которая успешно выстроила бы отношения после окончания ледового шоу. Фигурист уверяет, что конкретно на этом проекте "никто друг друга не нашел".

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев познакомились 12 лет назад на съемках проекта "Танцы на льду". Сначала они просто были коллегами, потом завязалась дружба, которая переросла в любовь, а затем и в брак. Сейчас звездная пара по-прежнему вместе, у них растет дочь Мила.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы в шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / averbukhofficial