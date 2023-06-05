Налоговая ликвидирует фирму экс-помощника петербургского психолога Андрея Курпатова

Нынешний руководитель ООО Алексей Иевский в это время отбывает срок в колонии.

Налоговая служба Петербурга инициировала процесс ликвидации ООО "Онлайн Продакшн" – фирмы, которая занималась продажей психологических курсов. Ее руководителем числится Алексей Иевский – бывший помощник телеведущего и психотерапевта Андрея Курпатова. В настоящее время мужчина отбывает срок в колонии за кражу у коллеги-диктора, – передает "КП-Петербург".

Напомним, что Иевского обвинили за мошенничество по двум эпизодам и кражу. По версии следствия, он похитил у Курпатова 9,3 млн рублей под предлогом покупки "Порше Кайн " для своего работодателя. Деньгами распорядился по собственному усмотрению. Также Курпатов обвиняет своего помощника в краже часов за 1,2 млн рублей и серег за 2,6 млн рублей. Иевскому назначили 6 лет лишения свободы и постановили выплатить потерпевшему убытки 78 млн рублей.

Статус фактически не действующей с 2021 года фирмы "Онлайн Продакшн" был изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации", – следует из записи в ЕГРЮЛ. В прошлом налоговая служба обнаружила недостоверные сведения в данных общества: несоответствие нашли в фактическом и юридическом адресах компании.

После конфликта между Иевским и Курпатовым последний не раз подавал иски с требованием компенсации за использование интеллектуальной собственности юридическому лицу ООО "Онлайн Продакшн", которое после судебного процесса над руководителем пошло под откос.

Помимо необходимости выплаты многомиллионной компенсации на Алексее Иевском висит долг перед налоговой службой. Мужчина должен государственному ведомству 481 тыс. рублей за провальный бизнес.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга