Российским пенсионерам выплатят по 10 тыс. рублей при оформлении статуса самозанятого

Денежные средства можно потратить на определенные цели.

В России пенсионерам предлагают получить выплаты в размере 10 тыс. рублей при оформлении статуса самозанятого. Отметим, что средства разрешат потратить на определенные цели. Об этом сообщили на портале PRIMPRESS.

Пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что выделенные деньги нужны для того, чтобы снизить налоговое бремя. Таким образом, средства пожилые люди смогут потратить лишь на выплату налогов.

Отметим, что при оформлении статуса самозанятого в ближайшее время, дополнительные выплаты можно будет получить уже в июне.

Ставка налога для самозанятых пенсионеров составит 3%. После того как сумма закончится, ставка останется на уровне 4%.

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