В Пенсионном фонде рассказали о положенной родителям-пенсионерам доплате к пенсии

Для повышения выплат учитывают не более трех человек.

Повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии могут получить родители-пенсионеры с несовершеннолетними детьми или детьми-студентами, обучающимися очно до 23 лет, на иждивении. Об этом 21 марта, в понедельник, рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Петербургу и области.

Повышение выплат устанавливается в заявительном порядке по старости и по инвалидности. В 2022 году повышение пенсии родителей в Петербурге и области составляет 2188 рублей 10 копеек – с одним иждивенцем, 4376 рублей 20 копеек – с двумя, 6564 рубля 30 копеек – с тремя.

Для повышения выплат учитывают не более трех человек. Во избежание переплат, которые будут удержаны из пенсии, нужно сообщить в клиентскую службу ПФР.

Ранее опубликовали график выплат пенсий жителям Петербурга и Ленобласти на март. Выплаты будут поступать с минимальными перебоями.

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