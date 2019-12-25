Опубликован график выплат пенсий жителям Петербурга и Ленобласти на март

Выплаты будут поступать с минимальными перебоями.

ПФР опубликовал на март график выплат пенсий жителям Петербурга и Ленобласти. Согласно графику, выплаты будут поступать с минимальными перебоями. Об этом сообщает Gazeta SPb.

В тот же день получат пенсию те, кто обычно получает ее 3,10 и 15-17 числа. На второй день рассчитают тех, кому выплаты положены 4-5,6-7, а также 8-9, 11-12, 13-14 и 20-21 числа. Получается, что выплаты ПФР перечислит 5,7,9,12.14 и 21 марта.

А вот тем, кому пенсия выплачивается 18-19 числа, смогут получить деньги 18 марта.

Ранее [iter.TV сообщал, что петербуржцам представили новую программу развития метро.

Фото: pixabay