Петербуржцам представили новую программу развития метро

На схеме можно увидеть, как разрастется петербургская подземка к 2045 году.

В КРТИ представили новые даты с разбивкой по степени готовности проекта планировки петербургского метро. На схеме можно увидеть, как разрастется подземка к 2045 году.

В частности, в 2033 году Красносельско-Калининская линия дотянется до "Пискаревки". Кольцевую дорогу начнут строить с 2037 года, ее ввод планируется до 2045 года. Поезда будут курсировать от "Лесной-2" по часовой стрелке.

Председатель КРТИ сообщил, что строительство метро профинансировано на трехлетний период – именно на такой срок разрабатывается бюджет, в который вписали 140 млрд рублей на эти цели.

Ранее мы писали, что в Петербурге к 2030 году появится 21 станция метро.

Фото: Piter.TV, новая схема представлена КРТИ