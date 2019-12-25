Петербуржцам представили новую программу развития метро

В КРТИ представили новые даты с разбивкой по степени готовности проекта планировки петербургского метро. На схеме можно увидеть, как разрастется подземка к 2045 году.
В частности, в 2033 году Красносельско-Калининская линия дотянется до "Пискаревки". Кольцевую дорогу начнут строить с 2037 года, ее ввод планируется до 2045 года. Поезда будут курсировать от "Лесной-2" по часовой стрелке.
Председатель КРТИ сообщил, что строительство метро профинансировано на трехлетний период – именно на такой срок разрабатывается бюджет, в который вписали 140 млрд рублей на эти цели.
Ранее мы писали, что в Петербурге к 2030 году появится 21 станция метро.
Фото: Piter.TV, новая схема представлена КРТИ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Опять гигантомания приболели, для начала пусть бы с людьми построившими последние станции расчиталются, а то 3 года уже опреилится не могут куда деньги зарплатные делись, после этого пусть попробуют спецов найти или хотя бы научить, те кто что тот знал и умел или на пенсии или другую работу себе нашли, а после последнего "кидка" желающих бесплатно поработать нет.