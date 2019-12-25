В Петербурге к 2030 году появится 21 станция метро

После ввода станций метро количество горожан, живущих в пешей доступности от метро, увеличится до 40%.

Стало известно 25 февраля, что до 2030 года в Петербурге откроется 21 станция метро. Об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Как рассказал Левакин, в 2024 откроются станции "Путиловская", "Юго-Западная" и "Горный институт", согласно обновлённой схеме. Через два года начнут работу станции "Богатырский проспект" и "Планерная" и "Театральная".

Планируется, завершить строительство станции "Шуваловский проспект" в 2028 году. На 2030 год запланирован запуск девяти станций метро: "Гавань" и "Морской Фасад" на Васильевском острове, "Лиговский проспект-2", "Знаменская" и "Суворовская-1" на востоке Центрального района, а также несколько станций на Юго-Западе города.

Отмечается, что после ввода станций метро количество горожан, живущих в пешей доступности от метро, увеличится до 40%.

Ранее мы сообщали, что падение пассажира на пути остановило поезда на синей линии петербургского метро.

Фото: Piter.tv

