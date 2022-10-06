Налоговая служба банкротит птицефабрику "Лебяжье"

Опрошенные изданием эксперты полагают, что собственники погасят долг перед налоговой.

Птицефабрику "Лебяжье", находящуюся в Ломоносовском районе Ленобласти, хотят признать банкротом за долг перед бюджетом в 13,8 млн рублей. Об этом сообщил "Ъ-СПб".

С заявлением в Арбитражный суд обратилась Межрайонная ИФНС № 11. Арбитражный рассматривает несколько дел, связанных с данной птицефабрикой и бывшими совладельцами бизнеса – Никитой Мельниковым и Владимир Куксовым.

Один из исков касается взыскания с Куксова убытков на сумму 243 млн рублей, другое дело против "Лебяжьего" инициировал судебный пристав об обращении взыскания действительной стоимости долей ООО в пользу Мельникова и Куксова на принадлежащую обществу недвижимость.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что собственники погасят долг перед налоговой, иначе обращение взыскания по линии приставов окажется невозможным.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом АНО "Санкт-Петербургский театр "За Чёрной Речкой". Судя по данным в реестре требований кредиторов, театр задолжал более 14 млн рублей.

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