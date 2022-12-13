  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Театр "За Чёрной речкой" признан банкротом
Сегодня, 10:33
178
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Театр "За Чёрной речкой" признан банкротом

0 0

Конкурсное производство по объекту открыто до ноября 2023 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротство АНО "Санкт-Петербургский театр "За Чёрной Речкой". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Конкурсное производство по объекту открыто до ноября 2023 года. В связи со сложившейся ситуацией, суд также постановил прекратить полномочия директора учреждения Сергея Гвоздева и временного управляющего Виктории Франковской. В качестве конкурсного управляющего выступает Денис Янушевский.

Судя по данным в реестре требований кредиторов, театр задолжал более 14 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Мальцевский рынок в Петербурге сменит собственника по решению суда.

Фото: ВКонтакте / Театральный центр "За Чёрной речкой"

Теги: санкт-петербург, театр за черной речкой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии