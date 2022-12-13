Мальцевский рынок в Петербурге сменит собственника по решению суда

в Смольном проигнорировали приглашение покупателя на регистрацию перехода прав на недвижимость.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск компании "Аврора–Инвест". Компания добилась регистрации прав на расположенный в центре Северной столицы Мальцевский рынок. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных судов.

Впервые с иском по объекту "Аврора–Инвест" обратилась к правосудию в 2017 году. Тогда компания требовала признать незаконными расторжение Смольным договора аренды и отказ в праве преимущественного выкупа торговых площадей. Разбирательства длились несколько лет и подошли к концу в апреле прошлого года. В результате Арбитражный суд Северо–Западного округа обязал власти Петербурга продать компании 2 здания и земельный участок на улице Некрасова за 306 млн рублей.

Однако за завершённым разбирательством последовало новое, так как в Смольном проигнорировали приглашение покупателя на регистрацию перехода прав на недвижимость. Управление Росреестра впоследствии приостановило процедуру, не получив соответствующее заявление. Теперь это решение пересмотрено в суде, таким образом, рынок обрёл нового собственника.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга требуют у подмосковной компании выплатить около 170 млн рублей за срыв реставрации Николаевского дома призрения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)