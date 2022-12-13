Власти Петербурга требуют у подмосковной компании выплатить около 170 млн рублей за срыв реставрации Николаевского дома призрения

Обязательство о работах утвердили ещё в 2016 году.

В Петербурге началось рассмотрение иска городского комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) к подмосковной компании "Корпорация ВИТ". С ответчика требуют взыскать около 170 млн рублей за срыв работ по сохранению объекта культурного наследия – Николаевского дома призрения на Расстанной улице. Также Смольный просит наложить на ООО штраф в размере 2,7 млн рублей за нарушение условий договора. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Частично богадельня была передана городом в аренду "Корпорации ВИТ" в 2015 году на срок 49 лет. Речь идёт о главном здании площадью более 11 тыс. кв.м., а также о бане и покойницкой. Арендатор заявлял о своей готовности вложить в проведение реставрации от 0,5 до 1 млрд рублей. Обязательство о работах утвердили в 2016 году, они должны были завершиться 5 лет спустя, однако этого не произошло.

Сейчас комитет намерен зафиксировать новые сроки реставрации в судебном порядке.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд не смог разрешить спор КИО и Росимущества о старинном здании музыкального училища.

Фото: Citywalls.ru