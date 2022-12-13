Петербургский суд не смог разрешить спор КИО и Росимущества о старинном здании музыкального училища

Иски обеих сторон были отклонены.

Петербургский суд отклонил встречные иски городского комитета имущественных отношений (КИО) и Росимущества, связанные с распределением долей в старинном здании музыкального училища. Объект расположен по адресу: переулок Матвеева, дом 1А"). Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Судя по предоставленным материалам, стороны вели тяжбу за часть здания площадью 290 кв.м., которая официально не была закреплена за кем-либо их них. Там находятся актовый и спортивный залы школы. Комитет подал иск по результатам проверки Контрольно-счетной палаты, которая выявила экономические нарушения в содержании спорных помещений. Вину ведомство возлагает на Консерваторию им. Римского-Корсакова, которая законно распоряжается частью помещений, но также пользуется и спорными объектами. В частности, КИО не одобрил нахождение в актовом зале такого массивного инструмента, как орган.

Суд не нашёл оснований для определения иного порядка пользования общим имуществом, так как на момент рассмотрения он исторически сложился.

Ранее мы сообщили о том, что снос дома Басевича начался в Петербурге.

Фото: Citywalls.ru / Виктор М.