Снос дома Басевича начался в Петербурге

Памятник архитектуры не удалось сохранить несмотря на внимание к нему главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В четверг, 18 мая, в Петербурге стартовали работы по сносу дома Басевича. Информация появилась в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Напомним, что в конце января городской суд постановил отменить запрет на снос архитектурного памятника, построенного более века назад. Было принято решение о его реконструкции и передаче Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана. Однако уже через месяц КГИОП отказался включать дом в список выявленных памятников.

Ещё раньше, осенью 2022-ого года Дом Басевича взял на личный контроль глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин, однако сохранить объект это не помогло.

Ранее мы сообщили о том, что в Доме Бажанова восстановят исторические кованые балконы.

Фото и видео : Telegram / SOS СПб СНОС