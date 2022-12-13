В Доме Бажанова восстановят исторические кованые балконы

Специалисты в мастерских реставрируют 21 оградку балкона второго и третьего дворов Один утраченный балкон планируется полностью восстановить, а еще один отремонтируют без демонтажа, непосредственно во дворе.

Кованные балконы дома Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной восстановят в Петербурге. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе КГИОПа.

Дом находится на Марата, 72. Балконы реставрировали еще в 2010-2013 году. Тогда их демонтировали, они находились в аварийном состоянии. В 2014 из-за изменений в законодательство комитет не смог профинансировать реставрацию балконов. Вернуться на объект ведомство смогло только в прошлом году.

Специалисты в мастерских реставрируют 21 оградку балкона второго и третьего дворов Один утраченный балкон планируется полностью восстановить, а еще один отремонтируют без демонтажа, непосредственно во дворе.

Балконы отливали на заводе "Карл Винклер" в начале XX века. До наших дней сохранились все образцы элементов исторического кованого декора. Как отметили в КГИОП, прутья ограждений выполнены в виде цветочных стеблей с бутонами и цветами. Реставрацию дворовых фасадов здания планируют завершить в 2024 году.

По данным сайта citywalls, дом построили в 1909 году. Товарищество в основном занималось торговлей мануфактурными товарами. В доме были обустроены комнаты для нужд правления Товарищества с кладовыми для товаров и "несгораемой комнатой", где лежали различные ценные вещи, квартиры служащих, а также помещения для учеников и артельщиков.

В нём были обустроены помещения для нужд правления Товарищества с кладовыми для товаров и "несгораемой комнатой", где лежали различные ценные вещи, квартиры служащих, а также помещения для учеников и артельщиков. Строители создали система "подвесных" дворов, под которыми находились вспомогательные помещения. Даже черные лестницы были снабжены электрическими подъемниками для дров, белья и прочих грузов. Электропроводка была скрыта под штукатуркой.

Фото: пресс-служба КГИОП



