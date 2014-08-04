Суд в Петербурге дал условный срок налоговику Кудаеву за мошенничество

Мужчину задержали в марте 2021 года.

Бывшему заместителю начальника 7-й межрайонной налоговой инспекции Петербурга Александру Кудаеву признали виновным в мошенничестве. Он вместе с соучастниками похитил 1,6 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов петербурга.

Он вместе с иными лицами предоставлял МИ ФНС №7 недостоверные нулевые отчеты от имени ООО "ОО "Армата СПб", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "Пикан", ООО "ЛесРесурсПлюс". Те налоги, которые были ранее уплачены, стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты дела подали заявление на возврат и планировали вернуть себе 12 млн рублей, однако удалось только 1,58 млн.

Смольнинский районный суд назначил Кудаеву 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга