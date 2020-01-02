Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Лидирует в рейтинге картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Россияне назвали любимые фильмы для просмотра в Новый год. Лидирует в рейтинге картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Об этом пишут РИА Новости.

"Иронию судьбы" впервые показали по телевидению в 1976 году. С тех пор его традиционно крутят по всем каналам в Новый год.

История рассказывает о враче Евгении Лукашине, который в канун праздника идет с друзьями в баню, напивается, случайно улетает в Ленинград и попадает в чужую квартиру. Главные роли в комедии исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.

На втором месте в списке самых любимых новогодних фильмов у россиян находится семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли. Тройку лидеров замыкает еще одна рязановская комедия — "Карнавальная ночь" 1956 года. Именно в этом фильме Людмила Гурченко исполняет знаменитую песню про пять минут.

В десятке любимых фильмов для просмотра в Новый год также оказались "Чародеи" Константина Бромберга, "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса, "Реальная любовь" Ричарда Кертиса и др.

Стоит отметить, что в топ не попала ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет. Поэтому специалисты составили отдельный рейтинг, специально для картин XXI века. Он основан на оценке примерно 19 млн пользователей интернета.

Так, первое место заняла лента 2000 года "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. В тройке лидеров — "Тариф новогодний" (2008) и "Елки" (2010).

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Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", кадр из фильма "Один дома"

Видео: YouTube / Vardan Petrosyan, Киноконцерн "Мосфильм" , Фильмы