"Яндекс" назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Чаще всего пользователи интернета слушали альбомы Тимы Белорусских и Билли Айлиш.

Стало известно, кого россияне слушали чаще всего в 2019 году. Самым популярным среди пользователей сервиса "Яндекс. Музыка" стал альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Об этом пишет ТАСС.

Альбом американской певицы прослушали более восьми миллионов пользователей. Ее песня Bad Guy вошла в топ-3. Также в десятку самых популярных попали треки Тимы Белорусских "Витаминка", "Незабудка" и "Мокрые кроссы". Самой популярной композицией в этом году стала Zivert (Юлии Зиверт) Life.

Также "Яндекс" назвал подкасты, которые завоевали любовь пользователей. Речь идет об "Истории русского секса", "Слушай, Алиса!" и "В предыдущих сериях". Чаще всего голосовой помощник "Алиса" помогала найти пользователям интернета песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

Видео: YouTube / Zivert, Billie Eilish, Kaufman Label