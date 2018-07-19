"Алиса" заговорила голосом покойного Михаила Горшенева

Солист группы "Король и Шут" приветствует пользователей фразой "Хой!".

Голосовой помощник от "Яндекса" заговорил голосом покойного рокера Михаила Горшенева. Солист группы "Король и Шут" приветствует пользователей фразой "Хой!".

Чтобы активировать функцию, нужно сказать: "Алиса, включи навык голосовой помощник Горшок". После этой фразы пользователи услышат голос музыканта. Он отвечает на вопросы фрагментами из песен культовой петербургской группы "Король и Шут".

Голосового помощника Горшенева разработал сотрудник "Яндекса", который пожелал остаться инкогнито. По некоторой информации, он вдохновился работой анонимного художника Duran, который в своем комиксе показал взаимоотношения Горшка и Алисы.

Ранее мы писали, что россияне выбрали музыку для собственных похорон.

Фото: ВКонтакте / by_duran

Видео: YouTube / MaprapuH