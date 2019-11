Россияне выбрали музыку для собственных похорон

Самыми популярными стали песни групп AC/DC и Queen.

Сервис "Яндекс.Музыка" провел опрос и узнал, какие композиции хотели бы слышать на своих похоронах. Самыми популярными стали песни групп AC/DC и Queen. Об этом сообщило РИА Новости.

Идею похорон под музыку поддержали 66% респондентов, 30% никогда не задумывались о такой возможности, 4% принципиально хотели бы тишины на похоронах. Среди песен для похорон лидирует композиция AC/DC Highway To Hell, на втором месте – Show Must Go On группы Queen, на третьем — "Похороны панка" группы "Король и шут".

Среди тех, кто предпочел музыку тишине, образовалось две группы. Те, кто предпочел лирические композиции — Ohne Dich (Rammstein), "Сансара" (Баста), Run to you (Уитни Хьюстон), Otherside (Red Hot Chili Peppers). И те, кто выбрал бы жизнеутверждающие композиции: "Оранжевое настроение" ("Чайф"), Sunshine Reggae (Laid Back), Seven Nation Army (The White Stripes), Sweet Dreams (Eurithmics).

По результатам опроса составлен плейлист "В последний путь".

Топ-10 любимых песен россиян за 2018 год.

Видео: YouTube/ XL Recordings; Pavel Sergeyev; Whitney Houston; Queen Official