Песков: пока не принято решение, кто от РФ поедет на похороны Папы Римского Франциска

В Кремле заметили, что у Владимира Путина нет планов посещать Ватикан.

Пока что в Москве не принято решение, кто от нашей страны поедет на похороны Папы Римского Франциска в Ватикан. Соответствующее заявление от 22 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что президент не планирует приезжать на похороны главы Святого престола.

Нет. Таких планов у президента нет. Пока не могу вам сказать, еще не принято решение. Когда оно будет принято - мы вас проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В понедельник, 21 апреля, вечером Ватикан сообщил общественности о том, что причиной смерти Франциска стал инсульт, произошедший на фоне ряда хронических заболеваний. В своем завещании папа римский просил похоронить себя в простой гробнице в земле без особых украшений - римской базилике. Согласно его последней воле, местом погребения станет ниша бокового нефа, расположенная около капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"). Руководитель Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении от 22 апреля, распространенном ватиканской пресс-службой, указал, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу, 26 апреля.

Кремль проинформирует в случае нового визита Уиткоффа в РФ.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ