Дмитрий Песков пообещал уведомить прессу "по традиции".

Москва проинформирует СМИ в случае нового визита специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию. Соответствующее заявление от 22 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Российский президент Владимир Путин 11 апреля встретился с иностранцем Уиткоффом, который посетил Россию. рабочая встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Двусторонние переговоры продлилась около четырех с половиной часов.

Кремль не готов говорить о временных рамках украинского урегулирования.

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