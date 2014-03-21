Кремль не готов говорить о временных рамках украинского урегулирования

В Кремле ответили на вопрос: будет ли на этой неделе подписано соглашение о мире между Россией и Украиной.

Москва не готова публично говорить о временных рамках украинского урегулирования. Соответствующее заявление от 18 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал слова американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, что Белый дом рассчитывает, что Москва и Киев смогут уже на текущей неделе заключить мирное соглашение по урегулированию регионального кризиса.

Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль позитивно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО исключено.

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