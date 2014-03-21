Кремль позитивно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО исключено

Дмитрий Песков оценил сближение позиций РФ и США по украинскому кризису.

Москва позитивно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО исключено. Соответствующее заявление от 18 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что руководство нашей страны слышало о том, как на разных уровнях власти представители Вашингтона публично говорили о невозможности членства Украины в НАТО. Такая позиция Белого дома совпадает с Кремлем. Поиск путей мирного урегулирования кризисной ситуации не может проходить открыто для широкой общественности, поэтому к любым обезличенным вбросам по этой теме нужно относиться аккуратно.

То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин и папа Франциск с большим уважением относились друг к другу.

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