Яндекс выпустил свою первую умную IP-камеру

Известно, что камера появится в продаже в июне 2025 года.

"Яндекс" представил своё первое устройство в категории безопасности — умную IP-камеру. Аппарт будет транслировать видеов реальном времени. Он также способен сохранять полученный контент карту памяти или в облачное хранилище. В том случае, если объектив замечает движение или человека в кадре, то отправляет уведомление на гаджет пользователя. Камера поможет присматривать за домом во время отпуска владельцев или за домашним питомцем, пока люди находятся на работе. Уточняется, что IP-камеру можно встроить в экосистему умного дома. Для функционирования устройство необходимо только приложение "Дом с Алисой" и наличие Wi-Fi. Пользователь может управлять техникой через приложение или голосовые команды Алисе. Для примера, на фразе "Алиса, я ухожу" свет в квартире погаснет, а камера начнёт запись для того, чтобы пользователь мог в любой момент убедиться, что у него дома всё в порядке.

Устройство ведёт съёмку в разрешении до 2K QHD, а изображение остаётся чётким даже при трансляции на большой экран ТВ Станции. Угол обзора камеры составляет 103º — этого достаточно для охвата широкого пространства в кадре. пресс-служба "Яндекса"

Яндекс представил следующее поколение детальных карт города.

Фото: Яндекс