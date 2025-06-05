Яндекс представил следующее поколение детальных карт города

Разработчики приложения рассказали о внесенных изменениях.

"Яндекс" презентовал следующее поколение детальных карт города. Разработчики изменили цветовую палитру, а также добавили на дорожные полосы детализированную разметку. Теперь для пользователей сервиса доступно для просмотра расположение велодорожек, автобусных полос и трамвайных путей. Изменениям подверглась и типографика. Теперь обновленный дизайн отображается во всех режимах карт, включая "Транспорт" и "Навигатор". Пользователи также могут увидеть 3D-достопримечательности и фотоориентиры на своем маршруте следования. Транспортные дороги теперь выделены серым цветом, а подземные переходы — фиолетовым с указанием о том, есть ли там пандус. На смену пастельным тонам пришли более насыщенные и естественные оттенки. Поменялись также шрифты.

В основе нового поколения — улицы и дороги с детальной разметкой. Чтобы их увидеть, не нужно переходить в режим автомобильной навигации: они видны всегда и доступны для маршрутов пешком, на велосипеде или общественном транспорте. пресс-служба "Яндекса"

Бельский высказался о конфликте вокруг выходов из метро "Театральная".

Фото и видео: Яндекс