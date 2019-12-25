Бельский высказался о конфликте вокруг выходов из метро "Театральная"

Представители "Роснефти" заявляют, что их АЗС обслуживает служебный транспорт ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал ситуацию вокруг строительства выходов со станции метро "Театральная". По его словам, собственники участков, на которых запланированы вестибюли, отказываются идти на уступки.

Речь идет о заправке "Роснефти" на Театральной площади и здании Дома быта. Представители "Роснефти" заявляют, что их АЗС обслуживает служебный транспорт ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств. Владелец Дома быта опасается, что строительство приведет к закрытию помещений и лишит заработка десятки арендаторов.

Мне кажется, что руководитель заправки как человек из Ленинграда и Петербурга, он мог бы сказать: мы закрываемся, уходим, если чем-то надо помочь, чтобы у жителей был выход из метро, мы понимаем и поможем, – заявил Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что "люди, которые живут в Петербурге и ездят на метро, тоже уважаемые, как и сама организация. По его мнению, станция без выходов не останется — власти ищут компромисс.

Напомним, ранее структура "Роснефти" официально выступила против строительства выхода из метро на месте своей АЗС рядом с консерваторией Римского-Корсакова.

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