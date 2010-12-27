Певица Юлия Началова скончалась

Об этом в Instagram сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

Вечером 16 марта скончалась певица Юлия Началова. Об этом Instagram сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли" - написала Исаева. Ранее сообщалось, что певица попала в реанимацию одной из московских клиник. Причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови, пишут РИА "Новости". В среду певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Фото: ВКонтакте/Юлия Началова|Julia Nachalova-Официальная группа