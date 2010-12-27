  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Певица Юлия Началова скончалась
Сегодня, 20:41
196
TretyakovaS

Певица Юлия Началова скончалась

0 0

Об этом в Instagram сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

Вечером 16 марта скончалась певица Юлия Началова. Об этом  Instagram сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева. 

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли" - написала Исаева. 

Ранее сообщалось, что певица  попала в реанимацию одной из московских клиник. Причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови, пишут РИА "Новости".

В среду певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Фото: ВКонтакте/Юлия Началова|Julia Nachalova-Официальная группа

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия, юлия началова смерть
Категории: Лента новостей, Новости России,

Оставить комментарий