Певица Юлия Началова скончалась

Вечером 16 марта скончалась певица Юлия Началова. Об этом Instagram сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.
"Час назад перестало биться сердце нашей Юли" - написала Исаева.
Ранее сообщалось, что певица попала в реанимацию одной из московских клиник. Причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови, пишут РИА "Новости".
В среду певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Фото: ВКонтакте/Юлия Началова|Julia Nachalova-Официальная группа
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