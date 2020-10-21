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Группа ДДТ представила клип, снятый в Ленобласти

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Вышел клип на песню ДДТ «Тень на стене».

Группа ДДТ представила второй клип, снятый в Ленинградской области. Видео для песни "Тень на стене" снималось в охраняемой природной территории "Колтушские высоты". В клипе можно увидеть рельеф песчаных холмов, сформировавшийся в послеледниковый период. 
Режиссером и автором сценария выступил Тимофей Жалнин, за камерой работал Андрей Валенцов. 
Ранее группа "ДДТ" выпустила клип, который снимался в Мурино.

Теги: андрей валенцов, видео на песню, группа ддт, колтушские высоты, премьера клипа, тень на стене, тимофей жалнин, юрий шевчук
Категории: Культура, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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