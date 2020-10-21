Группа ДДТ представила клип, снятый в Ленобласти

Вышел клип на песню ДДТ «Тень на стене».

Группа ДДТ представила второй клип, снятый в Ленинградской области. Видео для песни "Тень на стене" снималось в охраняемой природной территории "Колтушские высоты". В клипе можно увидеть рельеф песчаных холмов, сформировавшийся в послеледниковый период.

Режиссером и автором сценария выступил Тимофей Жалнин, за камерой работал Андрей Валенцов.

Ранее группа "ДДТ" выпустила клип, который снимался в Мурино.