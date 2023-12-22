Председатель Совета отцов РФ потребовал признать Шевчука иноагентом

Председатель Совета отцов РФ Андрей Згонников потребовал признать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука иноагентом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам Згонникова, он обратился с таким заявлением в Генеральную прокуратуру и Минюст. Он подчеркнул необходимость проверить Шевчука на иностранное финансирование и по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Председатель напомнил, что на недавнем концерте в Дубае музыкант заявил о необходимости революции в России.
Ранее мы сообщали, что группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе".
Фото: ВКонтакте / ДДТ Клуб
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