Председатель Совета отцов РФ потребовал признать Шевчука иноагентом

Он обратился с таким заявлением в Генеральную прокуратуру и Минюст.

Председатель Совета отцов РФ Андрей Згонников потребовал признать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука иноагентом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Згонникова, он обратился с таким заявлением в Генеральную прокуратуру и Минюст. Он подчеркнул необходимость проверить Шевчука на иностранное финансирование и по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Председатель напомнил, что на недавнем концерте в Дубае музыкант заявил о необходимости революции в России.

Ранее мы сообщали, что группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе".

Фото: ВКонтакте / ДДТ Клуб