Группа "ДДТ" выпустила клип, который снимался в Мурино

Песня посвящена 2020 году.

В четверг, 3 декабря, состоялась долгожданная премьера клипа группы "ДДТ" на песню "2020". Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива.

Съемки клипа велись в студии "ДДТ", а также на территории долгостроя "Десяткино 2.0" в Мурино. Новый трек посвящен тому, чтобы мир изменился и стал другим. Недостроенный ЖК музыканты выбрали из-за его "фактурности", которая помогла "создать образ изолированного человека в своем микромирке, в капсуле-квартире".

"Уходит, крестясь, год две тысячи двадцать.

Легкие наши, как прежде, легки.

Похоронили безвременно павших -

Сплюнули пули, достали стихи", - поется в песне.

Ранее мы писали, что рэпер Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music.

Видео: YouTube / officialddt