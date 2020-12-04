Группа "ДДТ" выпустила клип, который снимался в Мурино

В четверг, 3 декабря, состоялась долгожданная премьера клипа группы "ДДТ" на песню "2020". Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива.
Съемки клипа велись в студии "ДДТ", а также на территории долгостроя "Десяткино 2.0" в Мурино. Новый трек посвящен тому, чтобы мир изменился и стал другим. Недостроенный ЖК музыканты выбрали из-за его "фактурности", которая помогла "создать образ изолированного человека в своем микромирке, в капсуле-квартире".
"Уходит, крестясь, год две тысячи двадцать.
Легкие наши, как прежде, легки.
Похоронили безвременно павших -
Сплюнули пули, достали стихи", - поется в песне.
Ранее мы писали, что рэпер Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music.
Видео: YouTube / officialddt
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