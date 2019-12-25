Рэпер Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music

Его альбом попадал в топ-10 релизов платформы каждую неделю на протяжении года.

Сервис Apple Music назвал самых любимых артистов россиян. В уходящем году жители страны чаще всего слушали рэпера Скриптонита. Альбом музыканта попадал в топ-10 релизов платформы каждую неделю на протяжении всех 12 месяцев. Об этом пишет ТАСС.

На втором месте в списке оказался Моргенштерн. Тройку лидеров замкнула певица Zivert. Также в Apple Music часто слушали композиции Artik & Asti, HammAli & Navai, Макса Коржа, JONY, Егора Крида, Баста, Элджея и других.

Самой популярной песней стала "Комета" JONY. Далее следует "Любимка" NILETTO и Blinding Lights от The Weeknd.

Ранее мы писали, что украинцы отдали предпочтение российской музыке на YouTube в 2020 году.

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