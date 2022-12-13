Майский концерт ДДТ на "Газпром Арене" перенесли на следующий год

Мероприятие перенесли "по независящим от музыкантов и организаторов причинам".

В Петербурге перенесли выступление группы ДДТ. Музыкант Юрий Шевчук должен был выступить перед жителями Северной столицы 27 мая 2023 года. Об этом сообщили на официальной странице мероприятия "ВКонтакте"

Группа выступит на "Газпром Арене" в 2024 году. Мероприятие перенесли "по независящим от музыкантов и организаторов причинам".

Отметим, что концерт рокера переносят уже несколько раз. Группа должна была выступить еще в октябре 2021 года. Тогда мероприятие отменили из-за ковида.

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Фото: Piter.tv