Весной 2023 года ДДТ выступит на "Газпром Арене"

Концерт перенесли "по не зависящим от организатора причинам".

В Петербурге перенесли концерт группы ДДТ на конец мая 2023 года на "Газпром Арене". Он должен был состояться 24 сентября. Дата, анонсированная площадкой в официальном Telegram-канале, совпадает с празднованием в Петербурге Дня города.

Концерт перенесли "по не зависящим от организатора причинам".

В сообщении уточнили, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными и не требуют обмена для посещения концерта. При этом деньги смогут вернуть зрителям, которые приобрели билеты на официальном сайте клуба "Зенит" и не смогут прийти на мероприятие в новую дату.

Напомним, что Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. Суд счел, что на концерте 18 мая в Уфе Юрий Шевчук "произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Речь можно посмотреть здесь.

Фото: Piter.tv