На солиста "ДДТ" Юрия Шевчука составили протокол после высказывания о "родине" на концерте

На него составили протокол.

Лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука задержали после выступления на концерте в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Во время своего выступления Шевчук поделился мнением о "родине". По его словам, "родину" не стоит связывать с президентом, поскольку к ней относится "нищая бабушка на вокзале, продающая картошку".

После концерта за кулисы пробрались полицейские, изолировав Шевчука от группы и продюсера Радмира Усаева. В течение часа с музыкантом вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях. Шевчука хотели задержать, однако ограничились протоколом.

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Видео: Telegram / Baza