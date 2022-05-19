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На солиста "ДДТ" Юрия Шевчука составили протокол после высказывания о "родине" на концерте

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На него составили протокол.

Лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука задержали после выступления на концерте в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Во время своего выступления Шевчук поделился мнением о "родине". По его словам, "родину" не стоит связывать с президентом, поскольку к ней относится "нищая бабушка на вокзале, продающая картошку".

После концерта за кулисы пробрались полицейские, изолировав Шевчука от группы и продюсера Радмира Усаева. В течение часа с музыкантом вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях. Шевчука хотели задержать, однако ограничились протоколом.

Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам.

Видео: Telegram / Baza

Теги: ддт, задержание, концерт, юрий шевчук
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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