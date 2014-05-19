Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии

В словах о родине и президенте суд увидел дискредитацию российской армии.

Советский районный суд Уфы привлек к административной ответственности Юрия Шевчука. Его признали виновным в дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей. б этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан 16 августа.

Заседание по делу состоялось сегодня в Уфе. Юрий Шевчук не присутствовал на заседании, хотя у него была возможность принять участие в видеоконференции из здания суда в Петербурга. Его позицию представил адвокат Александр Передрук. Правозащитник Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале фото заявления лидера ДДТ.

Суд счел, что на концерте 18 мая в Уфе Юрий Шевчук "произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Речь можно посмотреть здесь.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан, Павел Чиков