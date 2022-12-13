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В Эрмитаже 1 апреля пройдет День Рахманинова
Сегодня, 20:40
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В Эрмитаже 1 апреля пройдет День Рахманинова

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В здании Главного штаба пройдет большой концерт.

В Эрмитаже 1 апреля отметят День  Сергея Рахманинова. В 2023 году  празднуется 150-летие со дня рождения русского композитора. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В здании Главного штаба пройдет большой концерт. Мультижанровый музыкальный проект подготовил главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер. Выступят музыканты оркестра, вокалисты  "Петербург-концерта" и молодые пианисты. Мероприятие состоится при поддержке Государственного Эрмитажа и  комитета по культуре города.

Музыканты исполнят произведения композитора Сергея Рахманинова. Многочасовой музыкальный оммаж начнется в 13 часов, Побывать на концерте смогут все, кто купил обычный входной билет в Эрмитаж. Дополнительную регистрацию проходить не нужно. 

Ранее на Piter.tv: Алла Манилова не планирует покидать пост замглавы Минкульта РФ ради руководства Русским музеем в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: день рахманинова, куда пойти в петербурге, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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