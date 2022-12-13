Алла Манилова не планирует покидать пост замглавы Минкульта РФ ради руководства Русским музеем в Петербурге

На данный момент временно исполняющим обязанности гендиректора является Анна Цветкова.

Заместитель главы Министерства культуры РФ Алла Манилова останется на своем посту. Она не планирует становится руководителем Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Уход Маниловой с поста в Министерстве не подтвердили. Ранее о назначении политика на место директора Русского музея писали в СМИ.

На данный момент временно исполняющим обязанности гендиректора является замглавы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж вошёл в топ-100 лучших мировых достопримечательностей.

Фото: ВКонтакте / Русский музей (Татьяна Леняшина)