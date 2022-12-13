Алла Манилова не планирует покидать пост замглавы Минкульта РФ ради руководства Русским музеем в Петербурге

Заместитель главы Министерства культуры РФ Алла Манилова останется на своем посту. Она не планирует становится руководителем Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Уход Маниловой с поста в Министерстве не подтвердили. Ранее о назначении политика на место директора Русского музея писали в СМИ.
На данный момент временно исполняющим обязанности гендиректора является замглавы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.
Ранее на Piter.tv: Эрмитаж вошёл в топ-100 лучших мировых достопримечательностей.
Фото: ВКонтакте / Русский музей (Татьяна Леняшина)
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