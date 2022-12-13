Эрмитаж вошёл в топ-100 лучших мировых достопримечательностей

Эрмитаж оказался в топе-100 лучших достопримечательностей всего мира за 2023 год, заняв 78-ую строчку, совпадающую с региональным номером Петербурга. Рейтинг составляли аналитики британского сервиса Stasher.
Зарубежные туристы дали музею 5,5 баллов из 10-ти. За счёт такой оценки Эрмитаж обошёл в рейтинге турецкую Голубую мечеть, китайский Запретный город в Китае, индийский Тадж-Махал и американский Таймс Сквер.
Музей стал единственным представителем РФ в рейтинге.
Ранее мы сообщили о том, что Русский музей запустил нейросеть для создания фото в технике знаменитых художников
Фото: Piter.TV
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