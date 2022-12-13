Русский музей запустил нейросеть для создания фото в технике знаменитых художников

Известные полотна ​ Б. Кустодиева, К. Брюллова, В. Серова, М. Врубеля, К. Малевича, П. Пикассо и ряда других великих мастеров из​ собрания музея, предстанут в современном прочтении нейросети.

К 125-летию со дня открытия Русский музей запустил собственную нейросеть в сообществе ВКонтакте. Все желающие смогут увидеть свой портрет в новой творческой трактовке.

Известные полотна ​ Б. Кустодиева, К. Брюллова, В. Серова, М. Врубеля, К. Малевича, П. Пикассо и ряда других великих мастеров из​ собрания музея, предстанут в современном прочтении нейросети, разработанной на платформе социальной сети ВКонтакте.

Желающим увидеть свой портрет в новой творческой трактовке, следует подписаться на сообщество Русского музея ВКонтакте, отправить фото арт-боту, обозначить пол ​ и получить в личном сообщении сгенерированное нейросетью изображение.​ Для этой цели разработчики проанализировали более ста произведений искусства. Используя новые технологии, приложение создаст ваш портрет в избранном образе и соответствующей художественной манере.

Фото: Русский музей