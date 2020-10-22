Главную роль в картине сыграла Чулпан Хаматова.

В четверг, 22 октября, в прокат вышел фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза". Картину покажут более чем в тысяче российских кинотеатров. Об этом пишет ТАСС.

Сюжет расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены друзья, приезжают сыновья. Сегодня у Лизы только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, где Фонд помощи доктора "Справедливая помощь" принимает пациентов. Эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главную роль в фильме исполнила Чулпан Хаматова. Также в картине снялись Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев и другие актеры.

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Видео: YouTube / Константин Хабенский