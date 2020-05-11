Владимир Соловьев раскритиковал Чулпан Хаматову за получение ВНЖ в Латвии

Он напомнил, что в этой стране ущемляются права русскоговорящего населения.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал желание актрисы Чулпан Хаматовой обосноваться в Латвии. Об этом он сообщил в своей передаче Соловьев LIVE в YouTube.

Ранее Хаматова купила землю в Латвии и получила вид на жительство в стране, а также заявила, что у российских деятелей культуры нет возможности профессионально совершенствоваться в рамках российских реалий.

По словам Соловьева, многие таланты РФ были вынуждены покинуть территорию страны, так как не посчитали возможным развиваться здесь. Но он не понимает, почему Хаматова выбрала именно Латвию.

У нее нет возможности как-то состояться в профессии в РФ? Или ей надо как-то провести эти фразы в стране, где проходят нацистские марши, где сажают в тюрьму наших ветеранов? Она не заметила русскоговорящих людей, которые ущемлены в своих правах в Латвии? Владимир Соловьев, российский телеведущий

Журналист также отметил, что Российская Федерация вполне дает Хаматовой реализоваться как актрисе, а также напомнил ей, что государство поддержало ее в деятельности, связанной с благотворительными фондами.

Ранее в Госдуме оценили реакцию Европы на арест Медведчука.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE