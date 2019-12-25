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Певца Алексея Воробьева пригласили в новый голливудский проект
Сегодня, 11:29
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Alena_Zinovieva

Певца Алексея Воробьева пригласили в новый голливудский проект

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Съемки будут проходить в Оклахома-Сити.

Известного российского певца и актера Алексея Воробьева пригласили сняться в новом голливудском проекте. Об этом он написал в своем Instagram.

"Новая роль в большом голливудском проекте. Волнение и радость от того, что мечты сбываются, если долго и упорно работать над ними", - заявил Воробьев.

Чтобы принять участие в съемках, артист отправился в Оклахома-Сити. Воробьев признался, что пока не может озвучить название проекта. Прежде чем делать какие-либо посты и рассказывать подробности, ему нужно согласовать все с продюсерами.

Стоит отметить, что это не первые съемки Воробьева в Голливуде. Недавно он сыграл в сериале Netflix "Космические войска". Актер исполнил роль русского военного наблюдателя Юрия Телатовича, которого все зовут Бобби.

Ранее мы писали, что попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт.

Фото: Instagram / mr.alexsparrow

Теги: алексей воробьев, голливуд, съемки
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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