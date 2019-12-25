Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт

ДТП произошло в США 7,5 лет назад.

Певец Алексей Воробьев в эфире проекта "Ты супер!" на канале НТВ рассказал об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Музыкант отметил, что с тех пор он ничего не боится.

Алексей Воробьев рассказал, что авария произошла 7,5 лет назад. Он тогда проснулся в больнице парализованный на полтела, было повреждено 25% головного мозга.

Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Алексей Воробьев

Певцу пришлось учиться всему заново, но это помогло ему больше ничего не бояться в жизни.

Вокальный проект "Ты супер!" помогает детям, оставшимся без попечения родителей, показать свои таланты и исполнить мечты.

Ранее невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта.

Фото: Instagram/ mr.alexsparrow